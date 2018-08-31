Омелян назвав орієнтовну вартість проїзду майбутніми українськими платними автобанами

За словами Омеляна, точна вартість проїзду платними дорогами буде відома після тендеру з її будівництва.

Вартість проїзду майбутніми українськими автобанами становитиме 20-70 євроцентів за кілометр.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Прямий" заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"У випадку України, європейських країн, де практикуються платні автобани, вартість кілометра проїзду буде варіюватися між 20-70 євроцентів. Зараз йде дискусія. Бо якщо ми говоримо про вартість у Китаї, то це там приблизно 20 євроцентів. Якщо ми говоримо про вартість в Європі, то 50-70 євроцентів", - сказав міністр.

За словами Омеляна, точна вартість проїзду платними дорогами буде відома після тендеру з її будівництва.

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Голова Мінінфраструктури зазначив, що цього року має бути оголошено про будівництво платної дороги між Львовом і Краківцем. Якщо тендер пройде успішно, то дорогу почнуть будувати вже у 2019 році.

Окрім того, відомство розпочало підготовку технічно-економічної документації до платного автобану "Київ-Біла Церква", сказав Омелян.

Нагадаємо, про будівництво перших в Україні платних автобанів з якісним асфальтом та сучасною розміткою почали говорити ще у 2016 році. Чиновники тоді казали, що перші такі дороги побудують між Києвом та Білою Церквою й Краковцем та Львовом. Після чого планують розпочати побудову так званого транс'європейського коридору між портами Гданська та Одеси. Тарифи на проїзд встановлюватимуть компанії, які побудують ці дороги. Після чого, за 30-50 років, усі ці автобани стануть державними.