Російські дипломати визнали затримку ФСБшниками суден в Азовському морі

США раніше закликали РФ припинити затримання в Азовському морі торгових суден, що йдуть в українські порти.

У посольстві Росії в США визнали, що Росія затримує судна в Азовському морі, що йдуть в українські порти і звинуватили Україну в «піратстві».

Про це йдеться в повідомленні російської дипмісії.

«Держдеп в особі офіційного представника Х.Науерт перейнявся легітимними зупинками для перевірок суден в Азовському морі. Зупинками. Не арештами, не затриманнями. Примітно, що з «сотень» судів не названо жодного - це важливо для розуміння політики подвійних стандартів. Держдеп свідомо уникнув цього. Адже тут замовчують факти українського піратства» - йдеться в повідомленні.

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Як приклад наводиться ситуація з судном «Норд» з окупованого Криму та арештом у порту Херсона російського танкера «Механік Погодін».

«Американська влада генерує дедалі нові порожні звинувачення на адресу Росії. Щоб відвернути увагу від грубих порушень прав людини - як з боку своїх сателітів (наприклад, переслідування правозахисника Олександра Гапоненка в Латвії), так у себе вдома. Перш за все йдеться про викрадення російських громадян за кордоном для подальших процесів над ними в США, що супроводжуються психологічним тиском і заздалегідь відомими обвинувальними вироками», - оголосили російські дипломати.

Крім того, заявляється, що «жертвою правосуддя по-американськи стала студентка Марія Бутіна, заарештована за надуманими обвинуваченнями і ув'язнена».

«Держдепу не вдасться відвернути від цих обурливих випадків нашу увагу. Закликаємо американців припинити заступатися за підопічних, що чинять бешкет на Азовському морі, почати предметний діалог щодо проблеми російських громадян в американських в'язницях», - заявили в посольстві.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державний департамент Сполучених Штатів Америки закликав Російську Федерацію припинити затримання в Азовському морі торгових суден, що йдуть в українські порти.

«Сполучені Штати засуджують порушення норм міжнародного судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці. Починаючи з квітня, Росія затримала сотні торгових суден і за останні тижні зупинила не менш як 16 торгових суден, які намагалися потрапити в українські морські порти», - йдеться в заяві прес-секретаря Держдепартаменту США Хезер Науерт.

«Дії Росії, що перешкоджають морському сполученню, є черговим прикладом її кампанії з підриву і дестабілізації ситуації в Україні, а також її зневаги до міжнародних норм», - зазначила Науерт.