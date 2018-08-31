Під Кримським мостом розбирають конструкції (фото)

Водолази проведуть аналогічну роботу на морських ділянках залізничної частини Кримського мосту, будівництво якої зараз в активній фазі.

У Керченській протоці проводиться поетапний демонтаж допоміжної інфраструктури, за допомогою якої занурювалися палі, бетонувались опори й монтувалися прольоти автодорожньої частини Кримського мосту.

Демонтаж тимчасових об'єктів в акваторії виконується спільно з водолазами. Протягом траси мосту довжиною 19 км працює кілька водолазних станцій, йдеться на сайті Кримського мосту.

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Так, водолази обстежують дно й піднімають на поверхню всі металеві предмети. Палі робочих майданчиків, заглиблені на різну глибину, витягуються цілком або зрізаються нижче за лінії розмиву морського дна.

"Ми проводимо під водою електрокисневе різання робочих паль. Спочатку розмиваємо ділянку дна навколо кожної палі, потім зрізаємо її на метр нижче від лінії розмиву, щоб не було "пеньків". Далі кран витягує трубу на поверхню, на робочий міст. Таким способом тільки наша станція вже обстежила й розчистила більше трьох кілометрів території вздовж траси Кримського мосту", - розповіли у водолазній станції.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на Керченський міст і дорогу до нього Кремль витратив більше $6 млрд, але після відкриття об'єкта ціни на півострові зросли, турпотік майже не змінився, а економіка регіону продовжила своє піке.