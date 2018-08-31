На Сумщині передавачі аналогового телебачення продовжать роботу до кінця року у п’яти містах

До кінця року аналогове мовлення збережеться в Шостці, Білопіллі, Сумах, Тростянці та Охтирці.

У Сумській області до 31 грудня передавачі аналогового телебачення продовжать роботу у п’яти містах.

Про це УНІАН повідомила представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Сумській області Лариса Якубенко.

«До кінця року аналогове мовлення збережеться у п’яти населених пунктах Сумської області – в Шостці, Білопіллі, Сумах, Тростянці та Охтирці. Це забезпечить телесигнал на територіях, що є прикордонними з країною-агресором. Але із 1 січня 2019 року аналогові телетрансляції будуть припинені тут остаточно», – зазначила вона.

За її інформацією, на цей період в регіоні в аналоговому форматі в ефірі транслюватимуться 18 телеканалів, у тому числі й місцеві.

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При цьому Якубенко наголосила, що на сьогодні в містах області має місце значний попит на телетюнери, що забезпечують прийом цифрового телесигналу.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня Кабінет міністрів України ухвалив рішення, згідно з яким аналогове телемовлення діятиме до 31 грудня 2018 року на територіях, що межують з Росією, а також для Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) і місцевих телекомпаній, які не мають цифрових ліцензій. Це рішення стосується прикордонних районів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Сьогодні, 31 серпня, в Україні вимкнуть аналогове телевізійне мовлення, замість нього працюватиме цифрове.