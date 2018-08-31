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В Україні з 1 вересня подешевшають квитки на поїзди

16:35, 31 серпня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Квитки на потяги подешевшають / фото УНІАН

З 1 вересня буде знижено вартість проїзду в пасажирських поїздах далекого сполучення, що курсують територією України, повідомляє прес-служба публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця".

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Згідно з повідомленням, 20 квітня 2018 року було видано наказ Міністерства інфраструктури №184, який визначає 13 різних календарних періодів, що впливають на вартість проїзду.

Зокрема, в перший день осені буде задіяно коефіцієнт 1,02 індексації до тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні за календарними періодами.

Наприклад, вартість проїзду 31 серпня за маршрутом Київ - Львів у вагоні купе поїзда №141 коштує 347,92 грн, а наступної п'ятниці аналогічний квиток коштуватиме 333,92 грн, у вагоні купе поїзда № 29 Київ - Ужгород коштує 728,19 грн, а коштуватиме 696,39 грн.

Цей коефіцієнт діятиме до 31 вересня, після чого буде впроваджено ще нижчий коефіцієнт - 0,93.

Прес-служба зазначила, що з 1 червня по 31 серпня діяв календарний період з коефіцієнтом 1,07.

Також на ціну квитка впливає і день тижня, в який пасажир розпочинає подорож.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» з 30 травня підвищила тарифи на пасажирські перевезення на 12%. Варто зазначити, що компанія планувала підвищити тарифи на пасажирські перевезення з 1 квітня, проте цього не відбулося у зв'язку з тим, що відповідний наказ не пройшов всі рівні узгодження. Адже, відповідно до закону, для підвищення тарифів "Укрзалізниця" повинна отримати погодження Міністерства інфраструктури, Державної регуляторної служби і Мінекономрозвитку та інших міністерств, а також профспілок.

Проектом наказу передбачається проведення індексації тарифів на перевезення пасажирів у два етапи по 12%. Другий етап має відбутися з 1 жовтня. В цілому рівень індексації тарифів на перевезення пасажирів у грудні 2018 року щодо грудня попереднього року становитиме 25%.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Теги: #квитки на потяг#Укразалізниця