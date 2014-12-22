"Укрзалізниця" призначила на свята додатковий поїзд Дніпропетровськ - Львів

«Укрзалізниця» продовжує призначати додаткові поїзди на новорічні та різдвяні свята. Так, призначено додатковий поїзд №509/510 Дніпропетровськ - Львів. У цілому, до зимових свят уже призначено 14 додаткових поїздів», - сказано в прес-релізі відомства.

Згідно з повідомленням, поїзд №509/510 відправлятиметься із Дніпропетровська 27, 29 грудня 2014 року та 1, 3, 5, 7, 9 січня 2015 року о 13:55 і прибувати до Львова о 08:17.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме 28, 30 грудня та 2, 4, 6, 8, 10 січня о 09:40 і прибуватиме до Дніпропетровська о 04:36.

У прес-службі нагадали, що в період новорічних та різдвяних свят по Україні курсуватимуть такі додаткові поїзди: №291/292 Київ - Львів, №207/208 Київ - Ужгород, №239/240 Київ - Ужгород, №267/253 Київ - Ужгород, №219/220 Київ - Івано-Франківськ, №269/270 Київ - Івано-Франківськ, №217/218 Київ - Івано-Франківськ, №795/796 Київ - Вінниця, №210/209 Миколаїв - Київ, №242/241 Одеса - Ужгород, №272/273 Одеса - Чернівці, №501/502 Дніпропетровськ - Львів, №542/543 Кривий Ріг - Львів.

Читайте такожСередньодобовий продаж залізничних квитків через інтернет становить 16 тис. штукКрім того, «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси графікових поїздів №773/774 Київ - Кам'янець-Подільський, №225/226 Ужгород - Харків, №782/774, 773/781 Кременчук, Полтава - Київ та №798/797 Одеса - Вінниця.

У цілому, «Укрзалізниця» підготувала понад 3 тис. пасажирських вагонів до роботи в зимовий період, з яких 2583 обладнано системою електрообігріву.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" на зимові свята готова забезпечити перевезення близько 1,4 млн пасажирів у поїздах далекого прямування за найпопулярнішими напрямками.

Також «Укрзалізниця» повідомила, що не планує припиняти залізничне пасажирське сполучення з Російською Федерацією, тоді як "Российские железные дороги" (РЖД) з 14 грудня скасували 4 поїзди, що курсують через територію України.