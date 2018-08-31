Україна і ще три країни приєдналися до санкцій проти 6 компаній за будівництво Керченського мосту

Санкції були введені з-за дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна приєдналися до рішення Ради Європейського Союзу від 30 липня про запровадження санкцій проти 6 компаній, причетних до незаконного спорудження мосту через Керченську протоку до окупованого Росією Криму.

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Про це йдеться у заяві Високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні, розміщеній на сайті Ради ЄС.

Зокрема, 30 липня Рада ЄС ухвалила рішення 2018/1085, відповідно до якого шість компаній було додано до списку юридичних і фізичних осіб, на яких поширюється дія санкцій ЄС.

Санкції було запроваджено через дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

"Країни-кандидати Чорногорія і Албанія, країна Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія, яка є членом європейської економічної зони, а також Україна приєдналися до цієї заяви" - йдеться в документі.

Зазначені країни мають здійснити кроки, щоб їхня національна політика відповідала рішенню Ради ЄС щодо санкцій. В ЄС взяли до відома зобов'язання цих країн та привітали їхнє рішення.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня Рада ЄС запровадила санкції проти 6 компаній, причетних до незаконного спорудження Керченського мосту.

"Рада ЄС додала шість компаній у список тих, хто підпадає під обмежувальні заходи через дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Вони включені у список через участь у спорудженні Керченського мосту, який з'єднує Росію з незаконно анексованим Кримським півостровом. Своїми діями вони підтримували зміцнення контролю Росії над анексованим Кримським півостровом, які, своєю чергою, ще більше підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку сказано, що обмежувальні заходи стосуються замороження активів цих шести компаній в ЄС. Водночас європейські компанії та особи з ЄС не можуть вести справи з цими компаніями та надавати їм будь-які кошти.

Внаслідок зазначеного рішення Ради ЄС загальна кількість компаній, проти яких запроваджені санкції через окупацію Криму, збільшилась до 44. Раніше ЄС запровадив заборону на в'їзд та замороження активів 155 осіб, які причетні до порушення територіальної цілісності України у зв'язку з анексією Криму.

В Офіційному журналі ЄС повідомляється, що санкції запроваджуються стосовно «АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», «ПАО «Мостотрест», «Судостроительный завод «Залив», «ООО «Стройгазмонтаж» (груп СГМ), «OOO «Стройгазмонтаж-Мост» та «АО «ВАД».

В ЄС нагадали, що інші обмежувальні заходи, запроваджені через ситуацію в Україні, стосуються конкретних секторів російської економіки - банківського, фінансового та енергетичного секторів РФ. Ці санкції чинні до 31 січня 2019 року. Крім того, санкції, що запроваджені через незаконну анексію Криму і Севастополя, чинні до 23 червня 2019 року.