На Рівненщині суд заборонив Концерну РРТ вимикати аналогове телебачення

Нагадаємо, згідно з рішенням уряду, 31 серпня 2018 року має бути вимкнено аналогове телебачення по всій Україні.

30 серпня Сарненський районний суд Рівненської області виніс ухвалу, якою заборонив Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення вчиняти будь-які дії, пов’язані з припиненням використання технології аналогового телебачення.

Копію ухвали, надіслану судом 31 серпня, «Детектору медіа» надав генеральний директор Концерну РРТ Петро Семерей.

Ухвалу винесено на забезпечення позову, який подала громадянка України Мізюрко Надія Юхимівна проти Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення. Третіми особами у справі виступають Управління захисту споживачів у Рівненській області, телеканал «1+1» (ТОВ «Телерадіокомпанія “Студія 1+1”») і Кабінет Міністрів України.

У самому позові позивачка просить суд визнати за нею право на отримання інформації через аналогове телевізійне мовлення та зобов’язати Нацраду і Концерн РРТ забезпечити їй доступ до отримання інформації через аналогове ТБ.

Разом з позовом пані Мізюрко подала заяву про забезпечення позову, яку задовольнив 30 серпня суд. Своєю ухвалою суд:

- зупинив дію норми про припинення використання радіотехнології аналогового телевізійного мовлення в Плані використання радіочастотного ресурсу України, затвердженому постановою Кабміну;

- заборонив Концерну РРТ вчиняти будь-які дії, пов’язані з припиненням використання радіо технології аналогового телевізійного мовлення;

- заборонив Нацраді приймати будь-які рішення, пов’язані з припиненням використання радіотехнології аналогового телевізійного мовлення.

Петро Семерей повідомив, що Концерн РРТ буде виконувати рішення суду.

Заступниця голови Нацради Уляна Фещук у коментарі сказала: «До Національної ради така ухвала поки не надходила. У відкритих судових реєстрах інформація про винесення такої ухвали станом на вечір 31 серпня відсутня. Відповідно до чинного законодавства, зокрема Постанови КМУ щодо припинення використання аналогової технології телевізійного мовлення, Національною радою вже були прийняті відповідні рішення».

Прес-служба групи «1+1 медіа» на запит повідомила, що не мала жодної інформації і, відповідно, стосунку до цього судового процесу.

«Ми з рішенням не знайомі, але з того, що бачили в публікаціях, то в цілому, вимоги сформовані досить повно. Однак те, що вимагає позивач, - значно ширше позиції нашої медіагрупи. Як ми вже неодноразово зазначали, "1+1 медіа" підтримує одночасне відключення аналогового ефіру у великих містах, однак ми категорично проти відключення населених пунктів з кількістю населення менше 50 тис. осіб, без факту підтвердження у них наявності сигналу Т2», - зазначила прес-служба групи у відповідь на запитання, чи підтримує «1+1» позовні вимоги позивачки.

Щодо дій «1+1 медіа» у зв'язку з винесенням ухвали прес-служба повідомила: «Ми займаємо вичікувальну позицію. Як і в ситуації з першими рішеннямиКабміну та Нацради по Києву та Кропивницькому, ми будемо оскаржувати їх у судовому порядку. Крім того, ми звернулися до КРРТ з вимогою дотримуватися діючих договорів із мовниками».

Нагадаємо, згідно з рішенням уряду, 31 серпня 2018 року має бути вимкнено аналогове телебачення по всій Україні. А в ніч з 31 липня на 1 серпня відбувся перший етап вимкнення в Києві та Кіровоградській області.

Телеканал «1+1» оскаржив постанову Кабінету Міністрів і рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо вимкнення аналогового телебачення.

18 липня уряд ухвалив зміни до своєї постанови про вимкнення аналогового телебачення щодо збереження аналогового мовлення на територіях з особливим режимом мовлення (зона ООС і на кордоні з Кримом).

29 серпня уряд продовжив аналогове мовлення каналів Національної суспільної телерадіокомпанії України, місцевих мовників, які не мають цифрових ліцензій, і передавачів на кордоні з Російською Федерацією, до 1 травня 2019 року.

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Також 29 серпня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про втрату чинності з 1 вересня ліцензій на аналогове мовлення 39 телеканалів (40 юридичних осіб). Мовники мають протягом 10 днів здати свої нечинні ліцензії або протягом місяця переоформити ліцензії, які частково залишаться чинними (вилучити з них передавачі, що підлягають вимкненню).

Тим часом 29 серпня Миколаївське обленерго за борги вимкнуло електроенергію Миколаївській філії Концерну РРТ, яке є оператором телевізійних і радіопередавачів. У результаті в області зникло аналогове та цифрове ефірне мовлення, а також радіомовлення тих радіостанцій, чиї передавачі розташовані на вежах Концерну РРТ.

Іще сім обленерго попередили Концерн РРТ про наміри вимкнути електропостачання філій Концерну через заборгованість за електроенергію.

З 18 червня щодня з 6:00 до 18:00 Концерн РРТ вимикає аналогову трансляцію телеканалу «UA:Перший» в дев’яти містах: Білопілля (Сумська область), Вінниця, Дніпро, Ізюм (Харківська область), Київ, Ковель (Волинська область), Одеса, Тернопіль і Чернігів. Причина – заборгованість НСТУ за послуги Концерну РРТ, що виникла у 2018 році через недофінансування НСТУ з державного бюджету.