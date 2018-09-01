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В Азовському морі берегова охорона ФСБ РФ затримала український балкер

17:11, 01 вересня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Поблизу Бердянська берегова охорона ФСБ РФ затримала український балкер / фото УНІАН

Про це голова спостережної ради фонду «Майдан закордонних справ», головний редактор видання Black Seа News Андрій Клименко написав у Facebook.

"Це 99-те затримання безпосередньо в морі (з 17 травня 2018 року): український балкер AMADORE обшукують вже більше 10 годин. В ніч на суботу берегова охорона ФСБ РФ затримала його на шляху з Маріуполя поблизу Бердянська", - написав Клименко.

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За його словами, балкер затримали після опівночі, а на 10 ранку судно ще продовжувало стояти.

"Зазвичай, такі затримання тривають близько 3-х годин", - зазначив він.

Клименко додав, що на шляху до Азовського моря це судно чекало дозволу в Керченській протоці протягом 119 годин.

Як повідомляв УНІАН, з другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні судна, які прямують з/до українських портів. За даними Мінінфраструктури, станом на 16 липня кількість затриманих для огляду російськими прикордонниками суден становила 148.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов заявляв, військово-політичне керівництво РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для подальшої експансії.

Командування ВМС України заявило, що російська агресія у Чорному та Азовському морях є реальністю, та оприлюднило стратегію розвитку українського військового флоту до 2035 року, яка дасть можливість протистояти діям РФ.

Президент України Петро Порошенко доручив підготувати засідання Ради національної безпеки та оборони щодо ситуації в Азовському морі.

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Теги: #бердянськ#Азовське море#берегова охорона#російський корабель