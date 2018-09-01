В Азовському морі берегова охорона ФСБ РФ затримала український балкер

На шляху до Азовського моря затриманий балкер Amadore чекало дозволу в Керченській протоці протягом 119 годин.

Поблизу Бердянська сьогодні вночі берегова охорона ФСБ РФ затримала українське судно Amadore.

Про це голова спостережної ради фонду «Майдан закордонних справ», головний редактор видання Black Seа News Андрій Клименко написав у Facebook.

"Це 99-те затримання безпосередньо в морі (з 17 травня 2018 року): український балкер AMADORE обшукують вже більше 10 годин. В ніч на суботу берегова охорона ФСБ РФ затримала його на шляху з Маріуполя поблизу Бердянська", - написав Клименко.

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За його словами, балкер затримали після опівночі, а на 10 ранку судно ще продовжувало стояти.

"Зазвичай, такі затримання тривають близько 3-х годин", - зазначив він.

Клименко додав, що на шляху до Азовського моря це судно чекало дозволу в Керченській протоці протягом 119 годин.

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