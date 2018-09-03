У Києві на два місяці закрили один із входів до станції метро "Тараса Шевченка"

Обмеження введено у напрямку вулиці Оленівська у зв'язку з облаштуванням скверу.

У Києві на два місяці закрили один із входів/виходів станції метро "Тараса Шевченка".

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Як повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен", обмеження в роботі станції пов'язано з облаштуванням скверу на території поряд із входом.

"З 3 вересня по 31 жовтня 2018 року буде зачинено вхід/вихід підземного переходу станції метрополітену «Тараса Шевченка» у напрямку вулиці Оленівської, з боку ПрАТ «Київмлин» у зв’язку із влаштуванням скверу на вулиці Межигірській, 83 комунальним об’єднанням «Київзеленбуд», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві запустять трамвай з Троєщини на Осокорки.