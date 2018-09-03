В Україні знову подорожчали бензин та дизпаливо

Станом на 30 серпня середня вартість нафтопродуктів в Україні становить: А-92 - 29,07 гривень за літр, А-95 - 30,09 гривень, А-95 Преміум - 31,15 гривень, ДТ - 27,89 гривень та ДП Преміум - 29,49 гривень за літр.

Низка національних і регіональних мереж АЗС в Україні з 30 по 31 серпня підвищили ціни на бензин і дизельне паливо на 20-60 копійок за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

За даними компанії, на АЗК SOCAR бензини і дизпаливо подорожчали на 40 копійок за літр, до: А-92 - 31,89 гривні за літр, А-95 - 32,89 гривні за літр, А-95 Преміум - 33,89 гривень за літр, ДТ – 30,39 гривні за літр, ДТ-Преміум – 31,39 гривні за літр.

На станціях ОККО ціна палива зросла на 50 копійок за літр і склала: А-92 – 31,99 гривні за літр, А-95 – 32,99 гривні за літр, А-95 Преміум – 33,99 гривень за літр, ДТ – 30,49 гривні за літр і ДП Преміум – 33,99 гривні за літр.

На заправках AMIC бензин і дизпаливо також зросли в ціні на 50 копійок за літр до: А-92 – 31,49 гривні за літр, А-95 – 32,49 гривні за літр, А-95 Преміум – 33,49 гривні за літр, ДТ – 29,99 гривні за літр і ДП Преміум – 30,99 гривні за літр.

У свою чергу, на АЗС Shell бензин подорожчав на 60 копійок за літр, а ДП – на 45 копійок за літр до: А-92 – 31,39 гривні за літр, А-95 – 32,39 гривні за літр, А-95 Преміум – 34,59 гривні за літр, ДТ – 29,99 гривні за літр і ДП Преміум – 32,49 гривні за літр.

Крім того, на 20-60 копійок за літр нафтопродукти дорожчали на АЗС Glusco, UPG, Marshal, BVS, Jazz Oil.

Таким чином, станом на 30 серпня середня вартість нафтопродуктів в Україні становила: А-92 - 29,07 гривні за літр, А-95 - 30,09 гривні за літр, А-95 Преміум - 31,15 гривні літр, ДТ - 27,89 гривні за літр і ДП Преміум - 29,49 гривні за літр.

Як повідомляв УНІАН, з серпня 2017 року по лютий 2018 року ціни на нафтопродукти в Україні виросли в середньому на п'ять і більше гривень за літр і досягли рекордних значень: бензин подорожчав до 30 гривень за літр, а дизпаливо - до 28-29 гривень за літр.