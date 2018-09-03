"Укрзалізниці" підказали, що зробити з нібито нерентабельними перевезеннями руди

Експерт Павло Руденко підкреслив, що якщо "Укрзалізниця" вважає невигідними експортні поставки руди, то вона може дуже просто вирішити цю проблему.

"Укрзалізниця" може віддати у ринок експортні перевезення залізної руди, якщо вона вважає їх невигідними для себе.

Таку думку висловив старший аналітик "Центру транспортних стратегій" Павло Руденко, відповідаючи на запитання "5 каналу".

Коментуючи заяву держмонополіста про нібито від'ємну рентабельність експортних перевезень руди, експерт зазначив, що відповідно до аудиторської звітності компанії, вантажні перевезення "Укрзалізниці" є високорентабельними. "Валовий прибуток монополіста від операцій з вантажними перевезеннями становить близько 30%, або 15-17 млрд грн в рік. При цьому УЗ не афішує собівартість перевезень різних видів вантажів, тому складно сказати, які вантажі більш рентабельні, а які нерентабельні", - зазначив він.

"Якщо говорити про перевезення руди, то це один з найбільш ефективних видів вантажів з точки зору доставки: фактично, ключовою є маршрутна модель логістики, при великих стабільних обсягах вантажів, малій кількості точок генерації вантажу, мінімальній кількості операцій на проміжних станціях маршрутів", - акцентував П. Руденко.

Експерт підкреслив, що якщо "Укрзалізниця" вважає невигідними експортні поставки руди, то вона може дуже просто вирішити цю проблему, віддавши дані перевезення у ринок. Він нагадав, що раніше великі гравці ринку неодноразово заявляли про свою готовність запустити приватні локомотиви саме на експортних напрямках.

"Таким чином УЗ позбудеться роботи в сегменті, який вона вважає нерентабельним, але зможе отримувати доходи у вигляді інфраструктурної складової тарифу, необхідної для покриття операційних витрат і підтримки безпосередньо залізничної інфраструктури. Юридичні можливості для цього є навіть при діючій нормативній базі. Справа тільки в бажанні та готовності до предметних переговорів", - резюмував П. Руденко.