Китайці замовили у Boeing 60 літаків на $6 млрд

Загальна каталожна вартість лайнерів становить близько $6 млрд, поставки намічені на 2016-2020 рр, повідомляють Ведомости із посиланням на MarketWatch.

Замовлення відбулося лише через квартал після оголошення про угоду на 80 Boeing-737 від сінгапурської BOC Aviation. Нещодавно Boeing збільшив прогноз попиту на авіаперевезення в Азії: лише Китаю знадобиться 6020 авіалайнерів у наступні 20 років. Авіаконцерн вважає, що зростання повітряного сполучення сприятиме зростанню виїзного туризму та бізнес-поїздок.

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Акції Boeing від початку року подешевшали на 7,5%, причому індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 7,4%.

Раніше УНІАН повідомляв, що за прогнозом Boeing у 2014 році кількість пасажирів, що подорожують авіатранспортом, складе 3 млрд, через що попит на ринку нових пасажирських літаків буде зростати більше прогнозу.