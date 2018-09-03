Кошти в усіх касах Київського метрополітену через борг потрапили під арешт

Арешт накладено у межах виконавчого провадження, за яким з метрополітену стягується 1,83 млрд грн боргу на користь компанії «Укррослізинг».

Державний виконавець Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції виніс ухвалу про арешт коштів комунального підприємства «Київський метрополітен», що перебувають в усіх касах метрополітену, і тих, які надходять до них. Про це йдеться в рішенні Господарського суду м. Києва від 22 серпня 2018 року.

«07.06.2018 у межах виконавчого провадження ВП №55700556 державним виконавцем було винесено ухвалу про арешт коштів боржника, якою накладено арешт на кошти в межах суми 1 833 404 183,64 грн, що перебувають в усіх касах КП «Київський метрополітен», і ті, що надходять в них», - йдеться в повідомленні.

Зазначеною ухвалою визначено, що арешт поширюється на кошти, що надходять в усі каси КП «Київський метрополітен» після винесення зазначеної ухвали. При цьому всі видаткові операції у касах при надходженні коштів слід зупинити.

Кошти, які перебувають у касах КП «Київський метрополітен», мають зараховуватися на депозитний рахунок Міністерства юстиції України або розрахунковий рахунок комунального підприємства в «УкрСиббанку». Це триватиме до повного виконання рішення суду щодо стягнення 1,83 млрд грн боргу.

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Також повідомляється, що КП «Київський метрополітен» оскаржило арешт власних коштів у касах, але суд визнав дії держвиконавця правомірними. Зокрема, суд не взяв до уваги твердження метрополітену про те, що арешт грошей у касах суперечить приписам Інструкції з організації примусового виконання рішень (наказ Мін'юсту №512/5 від 02.04.2012), «оскільки в даній Інструкції міститься порядок дій виконавця з вилучення готівки з кас боржника, тоді як накладення арешту на такі кошти направлено на їх фізичне збереження з метою виконання рішення суду».

Як повідомив УНІАН, 31 січня 2017 року Київський апеляційний госпсуд ухвалив стягнути з КП «Київський метрополітен» на користь «Укррослізингу» 1,97 млрд грн заборгованості за договором про фінансові лізингові послуги, згідно з яким фірма у 2009 році передала метрополітену в користування 100 вагонів.

Довідка УНІАН. Засновником компанії «Укррослізинг» є кіпрська компанія «Укррослізинг Сайпрус Лімітед», бенефіціаром якої з серпня значиться Уве Крістіан Ешнер з Відня. У січні поточного року деякі ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що єдиним бенефіціаром компанії «Укррослізинг» став підприємець Павло Фукс.