Транзитні перевезення між Україною і РФ впали у 5 разів — голова УЗ

Експортно-імпортні операції, дозволені в/з Росії зменшилися в кілька разів з початку військових дій.

Транзитні перевезення між Росією і Україною з 2012 року зменшилися у понад 5 разів.

Про це заявив в. о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов в ефірі Радіо НВ.

"Експортно-імпортні операції, дозволені в/з Росії, зменшилися в кілька разів з початку воєнних дій. Якщо говорити про транзитні перевезення, то вони з 2012 року зменшилися у понад 5 разів", - сказав він, додавши, що в основному з Росії завозиться переважно вугілля, матеріали для будівництва.

При цьому Кравцов зазначив, що втрата транзиту для "Укрзалізниці" це мінус, адже такі перевезення дають більше доходів, ніж внутрішні: "Вартість транзитних перевезень переважно в 4 рази вища від внутрішніх".

Читайте такожОмелян заявивши, що вантажне залізничне сполучення з Росією не буде припин

"На сьогодні у нас є сполучення з Росією, але пасажиропотік зменшується з року в рік. Втрата транзиту, не тільки з Росії, але і із Середньою Азією, через обмеження з боку РФ і в інших напрямках, є дуже істотним і серйозним економічним питанням для безперебійної роботи Укрзалізниці. І ті кошти, які недоотримали з транзиту, їх необхідно отримати на внутрішньому ринку. Для цього необхідно більше підвищувати тарифи на внутрішньому ринку", - сказав він.

Крім того, глава "Укрзалізниці" наголосив, що також зменшилися обсяги пасажирських перевезень. За його словами, в 2013 році обсяг перевезення становив понад 5 млн осіб, тоді як за результатами 2017 перевезено менше 1 млн пасажирів.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Україна не відчує збитку від закриття залізничного пасажирського сполучення з Російською Федерацією, оскільки поїзди, що курсують наразі в Росію, можуть бути використані для внутрішніх перевезень на території України в напрямку країн Європи.