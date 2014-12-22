Південно-Західна залізниця до свята надала допомогу дитбудинкам Вінниччини

До Дня Святого Миколая дитячі будинки Вінниччини отримали нову техніку, меблі та одяг для вихованців від Південно-Західної залізниці, що вже протягом чотирьох років опікується дітьми. Про це йдеться у повідомленні, поширеному прес-службою залізниці.

Зокрема, близько півсотні вихованцям Вінницького обласного спеціалізованого будинку дитини для дітей з ураженням ЦНС та психіки залізничники окрім іграшок та солодких подарунків привезли холодильники, чайники, праски, безперебійник напруги та мотокосу, а також шапки, рукавички та білизну.

«Ми всіма силами намагаємося покращити життя дітей в дитячих будинках. Побудували ігрові майданчики, замінили 1200 квадратних метрів асфальтного покриття довкола будинку. Тепер діти, котрі пересуваються на візках, можуть без перешкод гуляти на вулиці. Всі побажання керівництва дитячого будинку ми намагаємося виконувати, аби дітям було добре, тепло та затишно», - розповів начальник Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин.

Вихованці Іванівської школи-інтернату для дітей з вадами розумового розвитку завдяки залізничникам отримали відремонтований харчоблок, швейну машинку, морозильну камеру, шкільну форму та взуття.

Без уваги Південно-Західної залізниці не залишилася й Самгородська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей із вадами зору. Даному закладу подарували прилад для визначення гостроти зору, а також змінили освітлення в одному з корпусів.

Протягом чотирьох років залізничники опікуються долею дитячих будинків Вінниччини, облаштовують їх меблями: шафами, столами, стільчиками для дошкільнят та партами, а також необхідною технікою й одягом.