Заборона на польоти в аеропорт Запоріжжя продовжена на 2 дні
19:51, 22 грудня 2014Транспорт/Звя'зок
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Заборона на польоти в аеропорту "Запоріжжя" продовжена ще на 2 дні.
Аэпорорт Запоріжжя буде закритий ще 2 дні / www.fresher.ru
Про це повідомив агентству УНІАН голова Державної авіаційної служби Денис Антонюк. "Заборона на польоти в аеропорту подовжена на 2 дні, до ранку четверга",- повідомив він.
"Причина заборони все та ж - для забезпечення безпеки пасажирів", - додав Денис Антонюк.
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Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Державіаслужба закрила з міркувань безпеки всі польоти в Харків, Дніпропетровськ і Запоріжжя. 16 грудня аеропорти Дніпропетровська і Харкова відновили роботу в штатному режимі. Для аеропорту Запоріжжя заборона на польоти була подовжена спочатку до 20, а потім - до 23 грудня.
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