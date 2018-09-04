Борг "UA: Перший" за послуги зв'язку перевищив 80 мільйонів - у бюджеті на це грошей немає

У державному бюджеті кошти для погашення заборгованості, яка продовжує рости, не передбачені.

Через недостатнє фінансування з державного бюджету заборгованість телеканалу "UA: Перший" (Національної суспільної телерадіокомпанії України) за телекомунікаційні послуги перед Концерном радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (КРРТ) перевищила 80 мільйонів гривень.

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Про це йдеться в листі генерального директора КРРТ Петра Семерея в Національну раду з питань телебачення і радіомовлення, текстом якого володіє УНІАН.

"Станом на 23 серпня 2018 року склалася загрозлива ситуація з ефірним телерадіомовленням в Україні з наступних причин: ВАТ "НОТУ" не отримало належної фінансової підтримки з бюджету України і, відповідно, не сплатило телекомунікаційні послуги Концерну РРТ та іншим операторам телекомунікацій. Заборгованість перед Концерном РРТ за надані послуги перевищила 80 мільйонів гривень і продовжує зростати. У бюджеті України кошти не передбачені", - йдеться в листі.

Разом з тим, як зазначається у листі, відповідно до рішень Нацради трансляція всіх програм "UA: Перший" триває і на прохання прем'єр-міністра України Концерн РРТ передавачі не вимикає.

"Фактично в 2018 році трансляція програм НОТУ здійснюється за рахунок коштів, отриманих від трансляції програм аналогового телебачення комерційних телекомпаній", - наголошується в тексті.

За словами глави КРРТ, з відключенням аналогового телебачення в Києві та Кіровоградській області Концерн за серпень втратив 2 мільйони гривень реальних коштів від комерційних телекомпаній.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження строків використання технологій аналогового телевізійного мовлення до 31 серпня 2018 року. Продовження дії аналогового телемовлення поширюється на всі області, крім Києва та Кіровоградської області, де аналогове мовлення відключили 31 липня 2018 року.

У червні в Минінформполітики заявили, що у зв'язку з боргами "UA: Перший" перед Концерном радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (КРРТ) Кабінет міністрів і Верховна Рада мають терміново вирішити питання про дофінансування Національного суспільного телебачення України (НОТУ).

29 серпня на засіданні уряду було прийнято рішення про продовження аналогового мовлення на прикордонних територіях з РФ, для НОТУ і регіональних телекомпаній без цифрових ліцензій, до 1 травня 2019 року.

30 серпня Сарненський районний суд Рівненської області виніс ухвалу, якою заборонив Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення вчиняти будь-які дії, пов'язані з припиненням використання технології аналогового телебачення.

Однак в Україні все ж відключили аналогове телебачення по всій території країни, незважаючи на рішення Сарненського районного суду.