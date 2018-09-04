В Україні намітився новий виток зростання цін на паливо

Роздрібні ціни на паливо зростають через тривале ослаблення гривні до долара та євро.

З 3 на 4 вересня великі мережі АЗС підвищили ціни на паливо, про це пише Еnкоrr з посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи А-95.

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На 50 копійок/літр подорожчало паливо в мережі WOG, Shell підняв ціни на 30 копійок/літр. На UPG ціни на бензини зросли на 30 копійок/літр, ДТ - на 20 копійок/літр. В мережі "БРСМ-Нафта" вартість пального зросла на 35-50 копійок/літр.

Роздрібні ціни зростають через ослаблення гривні відносно долара та євро. За останні два тижні офіційний курс гривні до долара опустився на 2,4% до 28,38 гривні/долар з 27,7 гривні/долар, до євро - на 4,1% з 31,63 гривні/євро до 32,94 гривні/євро.

Також на початку вересня продовжилося зростання європейських котирувань бензину і дизпалива. Порівняно із середнім значенням котирувань за останні два тижні серпня, бензин зріс на 1% (10 доларів/тонна), дизпаливо - на 3% (20 доларів/тонна).

Нагадаємо, зростання цін у роздробі почався з 20-х чисел серпня у відповідь на різке ослаблення гривні. З того часу в національних мережах паливо подорожчало на 1-1,5 гривні/літр. Протягом серпня національна валюта знецінилася відносно долара на 5,1% або 1,48 гривні/долар.