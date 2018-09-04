КРРТ заявив про передчасне відключення аналогового ТБ і загрозу цифровому мовленню

Штрафи, пені, санкції та невиплата заробітної плати паралізують діяльність Концерну РРТ і призводять до відключення цифрового мовлення.

Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (КРРТ) заявив про готовність відключити цифрове мовлення через борги «UA: Перший» (Національної громадської телерадіокомпанії України) і збитки від передчасного відключення аналогового телебачення.

Про це йдеться в листі генерального директора КРРТ Петра Семерея до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Враховуючи, що відключення аналогового телебачення по всій Україні без погашення заборгованості Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ) може призвести до відключення радіотелевізійних передавальних центрів та припинення трансляції програм, зокрема й цифрового телебачення, а штрафи, пені, санкції і невиплата заробітної плати паралізують діяльність Концерну РРТ, то ухвалення рішення про відключення аналогового телебачення в Україні є передчасним», - заявив він.

За словами голови КРРТ, з відключенням аналогового телебачення в Києві і Кіровоградській області Концерн лише за серпень втратив 2 млн грн реальних коштів від комерційних телекомпаній.

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«Станом на 23 серпня в Концерні РРТ склалася критична фінансова ситуація. Заборгованість із заробітної плати становить 5,5 млн грн, з податків і зборів - 8,9 млн грн і за електроенергію - 19,2 млн грн», - сказано в листі.

При цьому Семерей зазначив, що за несвоєчасну виплату заробітної плати передбачено кримінальну відповідальність керівника Концерну РРТ, а за несвоєчасну сплату податків - штрафні санкції та пеня, за несплату за електроенергію - пеня і відключення електропостачання передавальних центрів.

Концерн РРТ також попросив Національну раду України направити звернення до Кабінету міністрів і до Верховної Ради з проханням терміново вирішити питання фінансування НГТУ.

Як повідомляв УНІАН, через недостатнє фінансування з державного бюджету заборгованість телеканалу «UA: Перший» (Національної громадської телерадіокомпанії України) за телекомунікаційні послуги перед Концерном радіомовлення, радіозв'язку і телебачення (КРРТ) перевищила 80 млн грн.

Раніше Концерн РРТ повідомив про плани побудувати державний мультиплекс цифрового телебачення як альтернативи чотирьом приватним мультиплексам провайдера цифрового телебачення «Зеонбуд», що було зафіксовано у відповідному розпорядженні уряду.

Як відомо, 13 червня Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження термінів використання технологій аналогового телевізійного мовлення до 31 серпня 2018 року. Продовження дії аналогового телемовлення поширюється на всі області, крім Києва і Кіровоградської області, де аналогове мовлення відключили 31 липня 2018 року.

У червні в Мінінформполітики заявили, що у зв'язку з боргами «UA: Перший» перед Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) Кабінет міністрів і Верховна Рада повинні терміново вирішити питання про дофінансування Національного громадського телебачення України (НГТУ).

29 серпня на засіданні уряду було прийнято рішення про продовження аналогового мовлення на прикордонних територіях з РФ (для НГТУ і регіональних телекомпаній без цифрових ліцензій) до 1 травня 2019 року.

30 серпня Сарненський районний суд Рівненської області виніс ухвалу, якою заборонив Концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення здійснювати будь-які дії, пов'язані з припиненням використання технології аналогового телебачення.

Однак в Україні все-таки відключили аналогове телебачення по всій території країни попри рішення суду.

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Довідка УНІАН. Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (Концерн РРТ) - державний оператор телерадіомовлення, радіорелейного і супутникового зв'язку. КРРТ відноситься до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Замовниками послуг Концерну РРТ є загальнонаціональні телевізійні мовники і радіокомпанії України, обласні, регіональні телерадіокомпанії, комерційні телерадіокомпанії, оператори телекомунікацій та підприємства зв'язку.

КРРТ займається розгортанням і підтримкою експлуатації цифрових телевізійних мереж самостійно і в співпраці з компаніями-провайдерами.

Концерн РРТ обслуговує мережу передавачів компанії «Зеонбуд», більшість з яких встановлено на опорах Концерну.

На даний момент єдиним провайдером цифрового ефірного телебачення в Україні є компанія «Зеонбуд», яка отримала ліцензію Нацради з телерадіомовлення в грудні 2010 року. Компанія оперує багатоканальною телемережею в складі чотирьох мультиплексів у стандарті DVB-T2 (MPEG-4).

Офіційно компанія належить кіпрським офшорам. Раніше в ЗМІ висловлювалися думки, що реальними власниками є Олександр Янукович, Рінат Ахметов і Дмитро Фірташ. У «Зеонбуд» цю інформацію спростували.