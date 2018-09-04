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У Києві під час руху тролейбус переламався навпіл

17:31, 04 вересня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Тролейбус-гармошка переламався навпіл / фото facebook.com/dtp.kiev.ua

Сьогодні, 4 вересня, у Києві на Троєщині просто під час руху розвалився тролейбус у місці так званої "гармошки", яка скріплює дві частини транспорту.

Колапс трапився на вулиці Маяковського, повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook

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"Тролейбус, який не зміг... У Києві на проспекті В. Маяковського, 28 переламався навпіл тролейбус-гармошка. А ви все так само хочете платити 8 грн за проїзд?", - написано під знімком.

Наразі невідомо, що саме трапилось із тролейбусом і чи хтось із пасажирів постраждав. 

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Теги: #Київ#тролейбус