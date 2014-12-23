Через підрив залізничного мосту в Маріуполі поїзди прямують до станції Сартана

Через підрив сьогодні вночі залізничного мосту у Маріуполі поїзди слідують до станції Сартана.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі «Укрзалізниці».

Через пошкодження мосту курсування пасажирських поїздів №70 Маріуполь-Львів та №584 Маріуполь-Київ обмежено до станції Сартана. Обмежено також і маршрут вантажних поїздів.

Довжина мосту – 93 метри. Постраждалих немає.

За даними прес-центру «Укрзалізниці», всього з травня поточного року через диверсії та бойові дії пошкоджено 1404 залізничні об’єкти, що знаходяться на балансі Донецької, Придніпровської та Південної залізниць. Орієнтовна вартість їх відновлення становить 775 млн грн.

На даний час відновлено 696 об’єктів на суму 93,3 млн грн.

Станом на 23 грудня пошкоджено 31 міст – серед споруд залізничні, автодорожні, пішохідні мости та шляхопроводи. Орієнтовна вартість їх відновлення ‒ 220 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, о 1.45 у Маріуполі було підірвано залізничний міст.

МВС кваліфікувало вибух залізничного мосту у Маріуполі як теракт.