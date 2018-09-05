Україна та Польща хочуть розширити залізничне сполучення між країнами - Омелян

Планується відновити залізничне сполучення у напрямку Перемишль - Мальховіце - Нижанковичі та почати регулярні залізничні перевезення між Львовом і Любліном.

Україна та Польща ведуть переговори щодо розширення залізничного сполучення між країнами, зокрема, мова йде про відновлення функціонування повідомлення у напрямку Перемишль - Мальховіце - Нижанковичі та початку регулярного пасажирського залізничного сполучення між Львовом та Любліном.

Читайте такожУкраїна збільшила залізничні перевезення до ЄС майже в 2 рази (інфографіка)

Як повідомила прес-служба Мінінфраструктури, про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ході двосторонньої зустрічі з міністром інфраструктури Республіки Польща Анджеєм Адамчиком, яка пройшла в м. Крыниця-Здруй (Республіка Польща), де проходить XXVIII економічний форум конференція "Європа Карпат".

"Зараз йде робота над двома проектами: відновлення функціонування залізничного сполучення у напрямку Перемишль - Мальховіце - Нижанковичі та початок регулярного пасажирського залізничного сполучення між Львовом і Любліном", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони домовилися про проведення в жовтні цього року засідання двосторонньої робочої групи у Львові з розширення залізничного сполучення між Україною і Польщею.

Також, Омелян зазначив інтенсивність і високу результативність українсько-польського діалогу в 2018 році.

"Ми надзвичайно раді прогресом, якого досягли на рівні профільних міністерств України та Польщі. Пряме залізничне сполучення між Україною і Польщею, засноване в 2016 році, - приклад успішної реалізації українсько-польських проектів. І поки обидві країни активно працюють над розширенням залізничного сполучення між Україною і Польщею. Я вдячний Польщі за активну позицію в цьому питанні і всебічну підтримку ініціативи", - цитує прес-служба міністра.

У свою чергу, міністр инфаструктуры Польщі Анджей Адамчик привітав українську сторону з початком роботи ірландська авіакомпанії Ryanair в Україні, зазначивши, що успішна робота України з провідними європейськими компаніями - це і є практичний вимір європейської інтеграції України.

Як повідомляв УНІАН, перевезення залізничним транспортом України в країни Європейського Союзу в січні-червні 2018 року збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року майже в 2 рази – до 187 тисяч пасажирів. Найпопулярнішим напрямком залишається Київ – Перемишль, а також великим попитом користується поїзд №67 Київ – Варшава.