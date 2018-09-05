Україна приєдналася до створення Карпатської стратегії

Україна, Польща, Угорщина і Словаччина мають намір створити нову макрорегіональну стратегію Євросоюзу для розвитку Карпатського регіону.

Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів підписав декларацію про наміри щодо створення нової макрорегіональної стратегії Європейського Союзу для розвитку Карпатського регіону України, Польщі, Угорщини та Словаччини.

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Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

"Ця стратегія про те, що Європа стає сильнішою, коли сильні її регіони. Це нові можливості забезпечення конкурентоспроможності, фінансових інструментів, регіональні програми для пріоритетного розвитку країн і проектів: інфраструктурних, екологічних, туристичних, наукових, інноваційно-інвестиційних", - цитує Кубіва прес-служба міністерства.

За словами міністра, макрорегіональна стратегія передбачатиме відповідність пріоритетним напрямкам співробітництва відповідно до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, що має забезпечити розвиток співробітництва держав.

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року президент України Петро Порошенко відкрив новий залізничний Бескидський тунель, який є одним з найбільших збудованих за роки незалежності інфраструктурних об'єктів української залізниці, і який з'єднає Україну та Євросоюз новим залізничним сполученням. Будівництво нового тунелю в Карпатах було розпочато 29 жовтня 2013 року. Він побудований на стику Львівської та Закарпатської областей в 30 м від діючого тунелю, який був зведений ще за часів Австро-Угорщини у ХІХ столітті і знаходиться в аварійному стані.