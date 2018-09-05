В Україні зросли продажі нових автобусів та комерційних авто

Найпопулярнішою маркою стали автобуси українського виробництва марки "Отаман", яких продали 56 штук, що на 22% більше, ніж роком раніше.

Продажі нових автобусів в Україні в серпні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року зросли на 11% - до 155 одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

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За даними асоціації, найпопулярнішою маркою сталі автобуси українського виробництва марки "Отаман", яких продали 56 штук, що на 22% більше, ніж роком раніше.

"Еталон" став ще одним вітчизняним брендом, який увійшов до трійки лідерів. За місяць було зареєстровано 38 нових "Еталонів", що майже втричі більше, ніж у серпні минулого року.

Третє місце у Ford, серпневий результат якого - 18 мікроавтобусів, що на 50% більше, ніж у серпні минулого року.

Також в Україні в серпні зріс на 4% обсяг продажу нових комерційних автомобілів до 1116 штук.

Найчастіше покупці комерційних автомобілів зупиняли свій вибір на техніці французької марки Renault. За місяць свою першу реєстрацію пройшли 250 машин цієї марки. Порівняно з серпнем минулого року попит на комерційні Renault зріс майже на 12%.

Друге місце на ринку нових комерційних автомобілів зайняв Fiat - 114 авто, що на 6% більше порівняно з минулорічним серпнем.

Відставши від власного результату серпня 2017 року на 32%, замикає трійку лідерів Ford з показником 95 авто.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.

Найбільшими виробниками легкових автомобілів та автобусів в Україні є корпорація "УкрАВТО" (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація "Богдан", "Єврокар", корпорація "Еталон" (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).