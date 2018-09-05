На українських АЗС знову синхронно подорожчали бензин та дизпаливо

Станом на 5 вересня середня вартість нафтопродуктів в Україні становила: А-92 – 29,25 гривні за літр, А-95 – 30,28 гривні, А-95 Преміум – 31,38 гривні, ДТ – 28,10 гривні і ДП Преміум – 29,85 гривні за літр.

Ряд великих національних та регіональних мереж АЗС в Україні з 4 по 5 вересня знову синхронно підвищили ціни на бензин і дизельне паливо - на 30-110 копійок за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

За даними компанії, у мережі АЗС ОККО вартість паливної лінійки підвищили на 50 копійок за літр, до: А-92 – 32,49 гривні за літр, А-95 – 33,49 гривні за літр, А-95 Преміум – 34,49 гривні за літр, ДТ – 30,99 гривні за літр і ДП Преміум – 31,99 гривні за літр.

У мережі SOCAR вартість підвищили на 30 копійок за літр, до: А-92 – 32,29 гривні за літр, А-95 – 33,29 гривні за літр, А-95 Преміум – 34,29 гривні за літр, ДТ – 30,79 гривні за літр і ДП Преміум – 31,79 гривні за літр.

На столичних АЗС Glusco ціни зросли на 45 копійок за літр, до: А-92 – 30,50 гривні за літр, А-95 – 31,50 гривні за літр, А-95 Преміум – 32,50 гривні за літр, ДТ – 29 гривень за літр і ДП Преміум – 30 гривні за літр.

Крім того, подорожчання на 0,5-1,1 гривні за літр сталося на станціях таких операторів, як Amic Energy, BVS, Автотранс, МАРКЕТ, Sun Oil.

Таким чином, середні ціни на АЗС в Україні досягли наступних значень: А-92 – 29,25 гривні за літр, А-95 – 30,28 гривні за літр, А-95 Преміум – 31,38 гривні за літр, ДТ – 28,10 гривні за літр і ДП Преміум – 29,85 гривні за літр.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року Антимонопольний комітет почав розслідування можливих антиконкурентних узгоджених дій мереж заправних станцій під брендом ОККО і WOG на ринку палива.

У березні 2018 року АМКУ заявив, що мережі автомобільних заправних станцій під брендом ОККО і WOG протягом 2017 року встановлювали найвищі ціни на бензин А-95 і дизельне паливо і підвищували їх одночасно, порушуючи чесну конкуренцію на ринку.

Проте ніякого рішення досі немає.

З серпня 2017 року по лютий 2018 року ціни на нафтопродукти в Україні виросли в середньому на 5 і більше гривень за літр і досягли рекордних значень: бензин подорожчав до 30 гривень за літр, а дизпаливо - до 28-29 гривень за літр.