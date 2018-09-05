Кабмін перерозподілив кошти на дороги держзначення

Зменшення витрат передбачається у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Миколаївській та Чернівецькій областях.

Кабінет міністрів змінив перелік об'єктів капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та обсяги бюджетних коштів в рамках окремих бюджетних програм, що реалізуються в 2018 році з метою раціонального використання бюджетних коштів у сезон будівництва доріг.

Читайте такожОмелян назвавши орієнтовну вартість проїзду майбутніми українськими платними автобанами

Як повідомив прес-служба Мінінфраструктури, відповідне рішення було прийнято під час сьогоднішнього засідання уряду.

"За результатами 7 місяців роботи урядом прийнято рішення про перерозподіл коштів, передбачених окремими бюджетними програмами. Перерозподіл буде здійснюватися з об'єктів, де за результатами проведених тендерних процедур виникла економія коштів. Ці кошти будуть перерозподілені на інші об'єкти, що потребують додаткового фінансування. Також з переліку виключені об'єкти, які не забезпечені проектною документацією та не готові до реалізації", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в рамках програми "Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" передбачається зменшення витрат у ряді областей.

Зокрема, у Волинській області на 3,87 мільйона гривень, Житомирській області на 61,4 мільйона гривень, Івано-Франківській області на 47,97 мільйона гривень, Київської області на 28,37 мільйона гривень, Миколаївській області на 98,61 мільйона гривень та Чернівецькій області на 67,81 мільйона гривень.

Разом з тим, збільшено видатки у Вінницькій області на 46 мільйонів гривень, Дніпропетровській області на 25,99 мільйона гривень, Кіровоградської області на 52,85 мільйона гривень, Одеської області на 30 мільйонів гривень, Полтавської області на 50 мільйонів гривень, Хмельницької області на 25,33 мільйона гривень та Черкаській області на 25 мільйонів гривень.

Крім цього, за бюджетною програмою "Поліпшення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів - Тернопіль - Умань; Біла Церква - Одеса - Миколаїв - Херсон", передбачено зменшення видатків в Київській області на 133,5 мільйона гривень і Одеській області на 198,2 мільйона гривень.

При цьому, збільшено видатки у Вінницькій області на 231,92 мільйона гривень та Черкаській області на 99,79 мільйона гривень.

Також, передбачається перерозподіл видатків у межах областей за результатами проведення тендерних процедур та економії коштів, які перерозподілені на інші об'єкти, що потребують додаткового фінансування в рамках бюджетних програм "Покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка", "Покращення стану автомобільної дороги Житомир - Чернівці", "Покращення стану автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ - Харків - Довжанський".

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Житомирська та Київська області є найвідсталішими за темпами використання коштів від митного експерименту та субвенції з держбюджету, призначених на ремонт та будівництво доріг.

Омелян назвав лідерів і відстаючих з ремонту доріг державного значення, за які відповідає Укравтодор". Аутсайдерами за темпами ремонту доріг залишаються Житомирська (3%), Сумська (7%), Полтавська (8%), Чернівецька (8%), Херсонська (9%), Рівненська (9%) області. Найкращі показники у Запорізькій -45%, Тернопільській - 43%, Івано-Франківській - 37%, Закарпатській - 36,5%, Кіровоградській - 35%, Дніпропетровській -34% та Одеській - 32% - областях.

З 1 січня 2018 року "Укравтодор" відповідає лише за 50 тисяч кілометрів автодоріг країни, інші 120 тисяч кілометрів знаходяться під управлінням місцевої влади з гарантованим фінансуванням з Дорожнього фонду в обсязі 35% від його надходжень.

Цьогоріч 35% державного Дорожнього фонду в обсязі 11,53 мільярда гривень буде направлено в обласні держадміністрації та місто Київ. При цьому найбільшу за обсягом субвенцію повинні були отримати бюджет Києва - 1,15 мільярда гривень. Понад 600 мільйонів гривень - Харківська (656 мільйонів гривень), Вінницька (623 мільйони гривень) та Житомирська (617 мільйонів гривень) області. Понад 500 мільйонів гривень - бюджети Полтавській (558 мільйонів гривень), Донецькій (557 мільйонів гривень), Дніпропетровській (553 мільйони гривень), Київської (550 мільйонів гривень), Львівської (583,2 мільйона гривень) областей.

Також 60% Дорожнього фонду в обсязі 19,56 мільярда гривень буде спрямовано на дороги державного значення.