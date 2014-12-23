"Бориспіль" планує передати частину своїх функцій на аутсорсинг

Як зазначили на підприємстві, зараз конкурентне середовище у сфері наземного обслуговування в аеропорту дозволяє авіакомпаніям самостійно вибирати постачальника послуг. У зв'язку з цим у «Борисполі» прогнозують зниження частки безпосередньо аеропортових структур у сегменті наземного обслуговування до 28% з 35% у 2014 році та 76% у 2011 році.

Водночас, в аеропорту відзначають, що розвиток конкуренції може позначитися на фінансовому стані аеропорту в частині доходів за наземні послуги. У «Борисполі» не виключають зростання збитків у цьому сегменті господарської діяльності, що може призвести до необхідності оптимізації штату аеропорту.

«Проаналізувавши перспективи забезпечення RAMP-хендлинга (наземного обслуговування - УНІАН) службами аеропорту, керівництвом підприємства було прийнято рішення про передачу ряду послуг на аутсорсинг. У зв'язку з цим оголошено конкурс на надання послуг наземного обслуговування сторонніми компаніями, які мають досвід у даній сфері. Однак обов'язковою конкурсною умовою є гарантоване працевлаштування персоналу служби наземного обслуговування аеропорту, - наголосили в прес-службі «Борисполя». - Таким чином, аеропорт прагне гарантувати не лише беззбитковість у даному виді послуг, але і зберегти робочі місця для своїх співробітників».

Як зазначили в «Борисполі», на поточний момент кількість задіяних в наземному обслуговуванні спеціалістів становить 641 людей, загальний штат аеропорту налічує 4400 фахівців.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є державним підприємством, що забезпечує 55% авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника - авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». «Бориспіль» у січні-листопаді 2014 року скоротив пасажиропотік порівняно з аналогічним періодом минулого року на 13% - до 6,4 млн осіб.