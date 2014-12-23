Яценюк хоче ввести новий податок у 25 тисяч гривень на авто з об'ємом двигунів понад 2,5 літра

Кабінет міністрів України, у рамках проведення податкової реформи, запропонував Верховній Раді ввести податок на купівлю автомобілів з об'ємом бензинового двигуна понад 3 тис. куб. см і дизельного понад 2,5 тис. куб. см віком не більше 5 років у розмірі 25 тис. грн.

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Ці пропозиції містяться в урядовому законопроекті №1578, опублікованому на веб-порталі парламенту.

Також, згідно із проектом, пропонується ввести акциз на вантажні автомобілі, які були ввезені без сплати акцизу, а потім переобладнані у підакцизний легковий автомобіль.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України виступає за скасування податків на імпорт електромобілів, запропоноване в законопроекті народного депутата Володимира Полочанинова.