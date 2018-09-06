Нардеп Купрій розповів про чергову корупційну схему на «Укрзалізниці»

Віталій Купрій розповів про «вигідну послугу, яка надається для обмеженого кола приватних експедиторських компаній, які працюють в Одеському порту».

Публічне акціонерне товариство (ПАТ) «Укрзалізниця» незаконно надає вигідні послуги з вантажоперевезення для обмеженого кола приватних експедиторських компаній, що призводить до збитків для держпідприємства, а отже, і для українського бюджету.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат, заступник голови комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віталій Купрій.

Він нагадав, що нещодавно в ЗМІ була оприлюднена інформація про запуск з кінця липня 2018 року щотижневого контейнерного поїзда «Дніпровець» сполученням Одеса-Дніпро.

«Перевезення здійснюється рухомим складом, наданим Одеським відділенням філії «Центр транспортного сервісу Ліски» ПАТ «Укрзалізниця», в складі 40 одиниць», - підкреслив Віталій Купрій.

Парламентар також зазначив, що отримав результати аналізу складу даного контейнерного поїзда за останні три відправлення.

«Повідомляється, що його завантаження здійснюється тільки на 25-46%, а саме - тільки два контейнери ставляться на 10 платформ, - і надається знижка на перевезення. Останні платформи йдуть порожніми. Це надає власникам вантажу істотну різницю у вартості перевезення. Також у залізничній накладній, при такому завантаженні, присутня позначка «Контейнерний поїзд «Дніпровець», що також є перевагою для вантажовідправників», - розповів депутат.

За його словами, «така вигідна послуга надається для обмеженого кола приватних експедиторських компаній, що працюють в Одеському порту».

«При цьому тариф за переміщення порожніх на 75% платформ оплачується за рахунок держави і не відшкодовується замовниками перевезення - приватними комерційними структурами», - заявив Купрій.

Народний депутат повідомив, що направив звернення міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну, а також в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євгену Кравцову. Так, Віталій Купрій вимагає від чиновників пояснити ситуацію з курсуванням на чверть завантажених поїздів, а також надати інформацію, чи компенсуються провізні платежі і плата за користування рухомим складом державі з боку власників вантажів.

Віталій Купрій відомий своєю антикорупційною і правозахисною діяльністю. Парламентар системно розкриває факти корупції на різних державних підприємствах, активно бореться з рейдерськими захопленнями і незаконним тиском на бізнес з боку силовиків.

Купрій не вперше повідомляє про корупцію на «Укрзалізниці». Так, в січні 2017 року він заявив, що масштаби корупції на «УЗ» продовжують залишатися «шаленими», і при цьому НАБУ, ГПУ, МВС та СБУ цим не займаються. Через місяць нардеп оприлюднив документи, в яких вказувалися масштаби корупції на цьому держпідприємстві, а також імена топ-корупціонерів. Тоді йшлося, зокрема, про непрозорість корпоративних витрат, реалізацію металобрухту, надання знижок на транспортні перевезення, а також непрозорі закупівлі.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день за антикорупційною діяльністю Віталія Купрія в Facebook стежать понад мільйон передплатників. У липні парламентарій заявив про намір взяти участь у президентських виборах 2019 роки як самовисуванець. Політичні експерти вже зараз пророкують кандидату-Купрію велику підтримку в березні. На їхню думку, Купрій може отримати голоси українців, які незадоволені відсутністю результатів у боротьбі з корупцією.