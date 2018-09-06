Недалекоглядна політика: експерт розкритикував плани УЗ компенсувати втрати від зниження транзиту за рахунок експортерів

Замість чергового підвищення внутрішніх тарифів «Укрзалізниці» варто оптимізувати свою видаткову частину.

Бажання топ-менеджменту ПАТ «Укрзалізниця» компенсувати втрати від зниження транзитних перевезень з Росії за рахунок підвищення тарифів для українських виробників-экспортерів призведе до згубного впливу на економіку країни в цілому.

Таку думку в ефірі телеканалу 112 висловив економічний експерт Віктор Скарашевський.

«В жодному разі не можна вирішувати проблему з транзитом за рахунок українських виробників-експортерів. Якщо підвищити, наприклад, тарифи на внутрішні перевезення, то це все одно призведе до зменшення експорту, це приведе до зменшення надходжень валютної виручки в Україну. Це, природно, призведе до ще більш сильної девальвації гривні. А девальвація призведе до інфляції. А інфляція призведе до зменшення купівельної спроможності», - сказав він.

Більш того, експерт назвав таке бажання топ-менеджменту УЗ «недалекоглядною політикою».

«Це надзвичайно шкідлива політика. Замість того, щоб переглянути, зробити більш гнучкими тарифи на транзит для того, щоб все-таки привернути втрачені вантажопотоки з Росії, вони хочуть вирішити ці проблеми за рахунок українських виробників», - зазначив він.

Крім того, В. Скарашевський підкреслив, що замість чергового підвищення внутрішніх тарифів «Укрзалізниці» варто оптимізувати свою видаткову частину.

«Ми весь час чуємо про великі скандали щодо закупівлі, наприклад, палива за цінами, значно вищими від ринкових, матеріалів, товарів та інших моментів. Це зловживання на мільярди гривень. Не потрібно жодних додаткових інвестицій, просто навести порядок всередині самої УЗ. Але, природно, це буде означати втрати для багатьох зацікавлених осіб, які беруть участь у цих непрозорих і незрозумілих закупівлях. Набагато простіше цю свою нерозторопність і шкідництво компенсувати підвищенням тарифів на вантажоперевезення. Знову повторюю, за рахунок виробників, експортерів та українських громадян в кінцевому підсумку», - констатував експерт.

При цьому він зауважив, що УЗ, являючи собою монополію, абсолютно не допускає конкуренції. «Замість конкуренції вони роблять підвищення тарифів», - сказав він.

Більш того, В. Скарашевський пов'язав таку тарифну політику монополії з тим, що у неї «немає повноцінного керівництва, там весь час виконуючий обов'язки».

«У них менше відповідальності, ніж у керівника з повноцінним контрактом», - підкреслив експерт.

Нагадаємо, що раніше в.о. глави «Укрзалізниці» Євген Кравцов заявив про падіння транзитних вантажоперевезень між Росією і Україною з 2012 року більш ніж у 5 разів і запропонував компенсувати втрати за рахунок підвищення тарифів на експортні та внутрішні перевезення.