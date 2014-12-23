«Укрзалізниця» відновила майже 700 пошкоджених залізничних об'єктів на сході країни

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") відновила 696 об'єктів залізничної інфраструктури, пошкоджених через бойові дій на сході України, на суму 93,3 млн грн.

У прес-службі відомства повідомили, що всього з початку травня і по даний час через диверсії та бойові дії на сході пошкоджені 1404 об'єкта залізничної інфраструктури, які перебувають на балансі Донецької, Придніпровської та Південної залізниць. Витрати на відновлення зруйнованих залізничних об'єктів "Укрзалізниця" оцінила приблизно в 775 млн грн.

"Станом на 23 грудня пошкоджено 31 міст - серед споруд залізничні, автодорожні, пішохідні мости та шляхопроводи. Орієнтовна вартість їх відновлення - 220 млн грн", - підкреслили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 17 листопада "Укрзалізниця" оцінювала витрати на відновлення 1247 об'єктів залізничної інфраструктури, пошкоджених через бойові дії на сході України, в 754,3 млн грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.