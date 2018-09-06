ДРС офіційно відмовила УЗ у підвищенні тарифів на перевезення

Згідно проведених досліджень, вантажоперевезення "Укрзалізниці" в 2017-2018 роках були рентабельними на рівні 33-23%.

Державна регуляторна служба відмовила у погодженні проекту наказу Міністерства інфраструктури "Про внесення змін до коефіцієнтів, які використовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів".

Про це йдеться в рішенні ДРС № 379 від 6 вересня, копія якого є в розпорядженні Мінпрому.

В ДРС звернули увагу на те, що представлений Мінінфраструктури аналіз регуляторного впливу містить формальний опис запропонованих проектом наказу змін, не є інформативним і не відповідає Методиці проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженого постановою Кабміну від 11 березня 2004 року №308.

"Враховуючи відсутність аналітичних показників, формальними є твердження щодо збитковості перевезення порожніх вагонів, оскільки розробником не надано підтверджуючих даних щодо збитковості відповідного напряму діяльності на прикладі ПАТ "Укрзалізниця", – йдеться в документі.

Під час проведених нарад в ДРС було встановлено, що фінансовий звіт "Укрзалізниці" за 2017 рік у розділі 8 містить відомості про операційному доході по вантажним перевезенням в розмірі майже 61 мільярд гривень, операційному результаті в сегменті вантажних перевезень 18,8 мільярда гривень, з чого слід рентабельність вантажних перевезень майже 31%.

Згідно з проведеними дослідженнями ДП "Укрпромзовнішекспертиза" вантажоперевезення "Укрзалізниці" в 2017-2018 роках рентабельні на рівні 33-23%. Збитковими є пасажирські перевезення, які "Укрзалізниця" субсидує (10,5-11,5 мільярда гривень на рік). При цьому встановлено, що сумарний обсяг амортизаційних відрахувань та валового прибутку від вантажних перевезень (32,2 мільярда гривень), достатній для повноцінного виконання плану капітальних інвестицій в 2018 році (26,9 мільярда гривень).

За оцінками "Укрпромзовнішекспертизи", введення в дію проекту наказу збільшить витрати вітчизняних виробників на вантажні залізничні перевезення на 11%, що знизить їх цінову конкурентоспроможність на глобальних ринках і призведе до скорочення обсягів виробництва продукції. Внаслідок чого знизяться обсяги вантажних перевезень "Укрзалізниці" на 1,5-2 мільйона тонн на місяць, і відповідно "УЗ" недоотримає до кінця року 4-5 мільярдів гривень прибутку.

"Таким чином встановлено наявність факту прогнозованого негативного впливу на відповідне бізнес-середовище, яке корелюється в межах сотень мільйонів гривень на відповідні галузі щорічно, що в свою чергу матиме вплив на показники обсягу вантажоперевезень, в тому числі обсягів експорту, обсягів виробництва внутрішнього продукту, суми податкових відрахувань до бюджету, а також сум валютних надходжень в країну", – підкреслюється в документі.

ДРС вважає, що нормативне закріплення уніфікації тарифів на перевезення порожніх вагонів вимагає проведення Мінінфраструктури обґрунтованого економічного аналізу впливу зміни тарифів на залізничні перевезення на загальноекономічні показники розвитку різних галузей з урахуванням інформації, отриманої від суб'єктів господарювання.

"Загалом, наголошуємо, що прийняття рішення про підвищення вартості окремих видів перевезень залізничним транспортом доцільно приймати з урахуванням балансу інтересів всіх зацікавлених сторін і відповідне рішення повинно відповідати принципам державної регуляторної політики, таким як: ефективність, тобто досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, держави і громадян і збалансованість – забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави", – йдеться в рішенні ДРС.