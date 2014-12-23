«Укравтодор» в новому році може отримати більше 25 млрд гривень із бюджету

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») може одержати в 2015 році 25,533 млрд грн фінансування з державного бюджету, говориться в пояснювальній записці до проекту Закону «Про Державний бюджет на 2015 рік», текст якого розміщено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

«У проекті Державного бюджету України на 2015 рік витрати для Державного агентства автомобільних доріг України передбачені в сумі 25,533 млрд грн, зокрема за загальним фондом – 20,826 млрд грн, за спеціальним – 4,707 млрд грн», - говориться в документі.

За бюджетною програмою "Керівництво і управління у сфері будівництва, ремонту і утримання автомобільних доріг" витрати загального фонду державного бюджету планується передбачити в обсягу 9,898 млн. грн.

При цьому, за програмою "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування" уряд у 2015 році планує виділити 3,405 млрд грн. За рахунок цих коштів будуть здійснені роботи з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування.

Разом з тим, за бюджетною програмою "Виконання боргових зобов'язань за кредитами, одержаними під гарантію Кабінету міністрів України, на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування" в проекті держбюджету на 2015 рік передбачені витрати за спеціальним фондом – 17,410 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, на фінансування «Укравтодору» в 2014 році держава виділила 15,23 млрд грн.

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Довідка УНІАН. Джерелами бюджетного фінансування дорожньої галузі в Україні виступають акцизний податок з нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізне мито на нафтопродукти, транспортні засоби і шини до них, а також плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.