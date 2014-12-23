Окупанти Криму усвідомили - Керченський міст не можна побудувати без узгодження з Україною

Проект будівництва транспортного переходу через Керченську протоку доведеться узгоджувати з Україною, оскільки він зачіпає зону загального судноплавства, заявив 23 грудня на прес-конференції нелегітимний глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов, передає "Крыминформ".

Читайте такожУ Росії нова ідея - через Керченську протоку пропонують протягнути канатну дорогу"Є юридичні нормативи, які говорять про те, що будівництво мосту нам доведеться узгоджувати з Україною, оскільки це зона загального судноплавства. У будь-якому випадку Азовське море використовується спільно", - сказав він.

Аксьонов додав, що в даний час обговорюється кілька проектів як мостів, так і тунелів. Поки ведеться збір документів та їх погодження. "Буде прийнято саме адекватне, розумне, дешеве рішення", - запевнив він.

За словами Аксьонова, при будівництві переходу, можливо, спочатку буде побудована автодорога, потім - залізнична гілка.