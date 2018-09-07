Масштабні роботи з безпеки на дорогах розпочнуться вже навесні - прем'єр

У квітні уряд затвердив державну програму підвищення безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про масштабні роботи з безпеки на дорогах з весни наступного року.

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Про це він повідомив в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Програма безпеки на дорогах є. Нещодавно ми створили координаційну раду та затвердили стратегію. Ми внесли зміни в законодавство і передбачили кошти на безпеку. Нові норми щодо проектування пішохідних переходів, кіл, звуження смуг вступили в силу тільки з 1 вересня. Тобто ми розкручуємо маховик цих змін. Кошти є на рахунках, але необхідний час на проектування, час на проектну документацію. Ми запустимо масовість з весни наступного року, але і цьогоріч буде зроблено низку речей для безпеки", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у квітні уряд затвердив державну програму підвищення безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, яка передбачає зменшення смертності на дорогах до 2020 року не менш ніж на 30%.

Раніше Мінінфраструктури зазначає, що планує, починаючи з 2018 року, щорічно спрямовувати на підвищення безпеки на дорогах 5% від коштів, зібраних у Дорожньому фонді, який запрацює з 1 січня 2018 року. За даними голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослава Дубневича, за 26 років незалежності України на дорогах загинуло близько 160 тисяч осіб, понад 5 мільйонів осіб були травмовані. Щорічно на дорогах гине близько 5 тисяч осіб. За даними експертів Світового банку, травми і смерть на автошляхах в Україні призводять до щорічних збитків у розмірі 5 мільярдів доларів.