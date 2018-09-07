Кабмін шукає гроші на підвищення зарплати листоношам – Омелян

Політика "Укрпошти" спрямована на забезпечення листоношам у віддалених населених пунктах гідної зарплати.

Уряд шукає фінансування для забезпечення листоношам віддалених населених пунктів гідної зарплати і покращення умов праці.

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Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Протягом багатьох років ми робили вигляд, що платимо листоношам останньої милі (у віддалених населених пунктах – УНІАН), а вони робили свою роботу без техніки. Зараз політика "Укрпошти" спрямована на те, щоб забезпечити листоношам останньої милі гідну зарплату. Не 0,2 ставки. Забезпечити повноцінне робоче місце з автомобілем. Ми працюємо з урядом над додатковим фінансуванням, і я думаю, поштовики побачать найближчим часом якісні зміни", - сказав він.