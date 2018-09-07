этот материал доступен на русском

Кабмін шукає гроші на підвищення зарплати листоношам – Омелян

15:01, 07 вересня 2018
Транспорт/Зв'язок
138 0
"Укрпошта" має намір забезпечити листоношам робоче місце з авто / фото УНІАН

Читайте також«Укрпошта» підвищує тарифи: на скільки подорожчає пересилка листів і посилок

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Протягом багатьох років ми робили вигляд, що платимо листоношам останньої милі (у віддалених населених пунктах – УНІАН), а вони робили свою роботу без техніки. Зараз політика "Укрпошти" спрямована на те, щоб забезпечити листоношам останньої милі гідну зарплату. Не 0,2 ставки. Забезпечити повноцінне робоче місце з автомобілем. Ми працюємо з урядом над додатковим фінансуванням, і я думаю, поштовики побачать найближчим часом якісні зміни", - сказав він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Укрпошта і фінпослуги