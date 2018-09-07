Продаж вживаних авто в Україні зріс майже на 90%

Порівняно з серпнем минулого року первинний ринок вживаних легкових автомобілів зріс майже в 2 рази.

Обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в Україні в січні-серпні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 86% і становить 61,9 тисячі авто, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

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За даними асоціації, частка вживаних авто на первинному ринку становила 63%.

Також повідомляється, що за серпень було зареєстровано 10,3 тисячі вживаних авто. Порівняно з серпнем минулого року первинний ринок вживаних легкових автомобілів зріс майже в 2 рази.

В асоціації зазначили, що найпопулярнішими серед імпортних вживаних авто були автомобілі марки Volkswagen, яких в минулому місяці було поставлено на облік 1544 штук. Це на 65% більше торішнього серпневого результату цієї марки.

На другому місці рейтингу Renault з показником 1354 старих авто, що на 47% більше, ніж роком раніше.

Третій результат у Skoda - 1002 авто з пробігом. Попит на ці авто за рік зріс на 64%.

Ford зайняв четверту сходинку, автомобілі з пробігом цієї марки вибрали 717 українців, що втричі більше, ніж у серпні 2017 року.

Замикає п'ятірку лідерів первинного ринку легкових автомобілів з пробігом Nissan з результатом 602 машини за місяць.

Як повідомляв УНІАН, обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку в Україні у 2017 році порівняно з 2016 роком зріс у 3,3 рази і становить 56,744 тисячі авто.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.