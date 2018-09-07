Румунська компанія почала поглиблювати морпорти Ізмаїл та Рені

Запланований термін проведення днопоглиблення в обох портах - до п'яти місяців.

Румунська компанія SC COMPLEX DELTA SRL (КП ТОВ "КОМПЛЕКС ДЕЛЬТА") приступила до днопоглиблення в морських портах Ізмаїл та Рені.

Читайте такожКитайська компанія почала днопоглиблення в порту "Чорноморськ"

Про це повідомила прес-служба АМПУ з посиланням на керівника АМПУ Райвіса Вецкаганса.

"Мета днопоглиблення в портах Ізмаїл та Рені - це, по-перше, приведення до навігаційних глибин, а по-друге, забезпечення безпеки судноплавства. За сім місяців поточного року ці два порти демонструють позитивну динаміку роботи. Ізмаїл збільшив вантажообіг на 16%, а Рені – на 44%. Проведення днопоглиблювальних робіт гарантує для державних і приватних стивідорів компаній, які працюють в Дунайських портах, безпечний прохід суден по акваторії і сприятиме стабільній роботі цих портів", - зазначив Вецкаганс.

Румунський днопоглиблювальний флот складається з чотирьох суден - двох земснарядів і двох самохідних шаланд. У рамках контракту підрядник виконає роботи з очищення дна від наносів у двох дунайських портах – Ізмаїл та Рені.

Загальний орієнтовний обсяг ґрунту, що підлягає обробці, становить 200 тисяч кубометрів, у тому числі: на ділянках акваторії Ізмаїльського морського порту - 156 тисяч кубометрів і на ділянках акваторії Ренійського морського порту - 44 тисячі кубометрів.

В Ізмаїльському порту роботи будуть проведені у причалів №№ 12-14, 19-22, на вході в ківш 90 кілометрів р. Дунай, в ковші і на вході до ковша 85 кілометрів р. Дунай. У свою чергу в Ренійському порту днопоглиблення пройде в акваторії на вході в затон, в акваторії біля причалів №№ 17-18, 15-16, 8-9 і 3-4.

Запланований термін проведення днопоглиблення в обох портах - до п'яти місяців.

Як повідомляв УНІАН, Адміністрація морських портів України (АМПУ) підписала договір з переможцем тендеру, який був визначений в електронній системі публічних закупівель Prozorro, румунською компанією SC COMPLEX DELTA SRL, на проведення експлуатаційного днопоглиблення в акваторіях морських портів Ізмаїл та Рені (Одеська область) за 32 мільйони гривень.

Довідка УНІАН. Ренійський морський торговельний порт (Одеська область) заснований в 1816 році. Складається з 3 вантажних районів та поромного комплексу. Розташований на лівому березі Дунаю. Територія порту включає частину огородженої берегової смуги по лівому березі Дунаю від 123,6 кілометри до 128,3 кілометра. Площа території порту - 940 тисяч квадратних метрів, площа ковша - 440 тисяч квадратних метрів. Глибини на рейдах коливаються (від берега до середини річки) від 2 до 25 метрів. Проектна потужність порту - 7,7 мільйона тонн. Площа території - 940 тисяч квадратних метрів.

Порт Ізмаїл розташований в акваторії Кілійського гирла річки Дунай в 93 км від Чорного моря. До акваторії Ізмаїльського порту належить водний простір річки від 78 до 96 км, рахуючи від лівого берега до умовної лінії державного кордону України, яка проходить по фарватеру Дунаю.

Порт може приймати судна, довжина яких не перевищує 150 метрів, ширина - 30 метрів, осадка - 7 метрів. Осадка суден, які заходять до порту, лімітується прохідними глибинами Сулинського каналу і каналу Бистрий на українській ділянці річки Дунай.