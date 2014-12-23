Залізничникам обіцяють, що масових скорочень не буде

Міністерство інфраструктури України має намір підвищити ефективність функціонування Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»), зокрема оптимізувати витрати відомства не шляхом скорочення кадрів, а шляхом економії на держзакупівлях та інших витратах.

Про це повідомляє прес-служба міністерства із посиланням на його главу Андрія Пивоварського.

«Перед «Укрзалізницею» поставлене завдання усунути дублюючі функції, однак не чіпати рядовий персонал. Давайте знаходити можливості економити на закупівлі, операційних витратах, адміністрації, давайте вдосконалювати систему тарифоутворення», - цитує прес-служба Пивоварського.

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Водночас міністр наголосив, що наступного року має намір продовжити реформування залізничної галузі, розпочате у цьому році, зокрема, створити публічне акціонерне товариство на базі «Укрзалізниці».

«Акціонування - це комплексний, складний процес. Думаю, близько півроку триватиме лише оцінка активів. Скажу так: якщо за 2015 рік будуть проведені акціонування, централізація управління, грошових потоків, будемо вважати, що не даремно прожили рік я та управлінська команда «Укрзалізниці», - наголосив міністр.

Голова Мінінфраструктури повідомив, що на даний час веде діалог із гравцями ринку щодо вдосконалення структури формування залізничного тарифу, зокрема його розподілу на соціальний та ринковий компоненти.

«Майже в усьому світі пасажирські перевезення дотуються, цільові дотації - це нормально. Але вантажний тариф має бути ринковим», - сказав міністр. Крім того, серед ключових завдань, що стоять перед «Укрзалізницею», він виділив оптимізацію витрат компанії, підвищення ефективності роботи залізничного транспорту, вдосконалення тендерних процедур, залучення капітальних інвестицій.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Верховна Рада призначила новий склад уряду, посаду міністра інфраструктури зайняв Андрій Пивоварський, висунутий на пост партією «Блок Петра Порошенка».

Довідка УНІАН. До сфери управління Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також підприємства та організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

Уряд 25 червня ухвалив рішення до 1 січня 2015 року перетворити «Укрзалізницю» на публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого закріплюються в державній власності. Однією з головних ідей реформування «Укрзалізниці» є поділ адміністративного керівництва і господарської діяльності на залізничному транспорті.