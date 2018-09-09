З'явилося відео НП на Кримському мосту - деякі конструкції пошкоджено
08:30, 09 вересня 2018Транспорт/Зв'язок
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Деякі конструкції Кримського мосту пошкоджені унаслідок НП.
На Керченському мосту сталася НП / фото kapkanshchikova_nadi, Instagram
У мережі з'явилося відео з Керченським мостом, в який напередодні врізався плавучий кран.
Запис на Youtube опублікував очевидець. Варто зазначити, що рух мостом під час інциденту не переривався.
"Внаслідок зіткнення пошкоджено бар'єрну огорожу переправи й одну зі щогл освітлення. Постраждалих немає", - пише під відео Віктор Тітов.
Як повідомляли ЗМІ, плавучий кран зіткнувся вранці 8 вересня з автодорожньою частиною Керченського мосту, пошкодивши бар'єрне огородження і щоглу освітлення транспортного переходу.
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