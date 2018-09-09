Кияни вимагають заборонити нічні злети та посадки літаків у столиці

Авторка петиції пояснює свою пропозицію тим, що медики відзначають особливо несприятливу дію навіть незначних за рівнем шумів у години відпочинку і, передовсім, сну.

Кияни виступають із пропозицією обмежити злети та посадки літаків у нічний час в столиці. Вони пояснюють: шум негативно впливає на нервову систему та може спричинити безліч захворювань.

Петицію із відповідним проханням розмістили на сайті КМДА.

"Аеропорт "Жуляни" обслуговує велику кількість рейсів, що робить проживання у зоні транспортного коридору небезпечним і нестерпним. Літаки пролітають над житловими будинками, дитячими садочками, школами. Неможливо звикнути до шуму, особливо того, що здіймає Boeing. Шум негативно впливає на нервову систему, може спричинити серцево-судинні захворювання, виразкову хворобу, порушення обмінних процесів", – йдеться у тексті.

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Авторка петиції Олена Мельник пояснює свою пропозицію тим, що медики відзначають особливо несприятливу дію навіть незначних за рівнем шумів у години відпочинку і, передовсім, сну, коли найбільш повно повинні відновлюватись сили людини.

За її словами, якщо раніше аеропорт був побудований за околицями міста, то тепер житловий сектор оточує його з усіх сторін.

"В Європейських країнах діють норми на шумове забруднення. Необхідно заборонити нічні польоти, а особливо експлуатацю літаків, які створюють шум, що перевищує шумові норми", – підкреслила Мельник.

Петицію було зареєстровано 6 вересня, наразі її підтримали 158 осіб. Для розгляду пропозиції необхідно зібрати 10 тисяч підписів.