«Укрпошта» значно підвищила тарифи на доставку листів і посилок

Компанія підвищила тарифи на доставку письмової кореспонденції на 40% з 10 вересня. Вартість доставки посилок в межах України середньою вагою 2,5 кг збільшиться на 15%.

Національний оператор поштового зв'язку «Укрпошта» підвищила тарифи на доставку письмової кореспонденції на 40% із 10 вересня поточного року.

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Відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), опублікованого в газеті «Урядовий кур'єр», тарифи на послуги поштового зв'язку підвищуються в два етапи: перший з 10 вересня поточного року, другий - з 1 січня 2019 року.

Із 10 вересня тарифи на пересилання письмової кореспонденції підвищуються на 40%, зокрема, на доставку непріоритетного листа вагою до 50 г - на 2 грн.

Вартість доставки посилок у межах України середньою вагою 2,5 кг збільшиться на 15%.

На другому етапі з 1 січня 2019 року тариф на пересилання непріоритетного листа до 50 г збільшиться на 14%, а на пересилання посилки в межах України середньою вагою 2,5 кг - на 9%.

Тариф на пересилання відправлень вагою від 10 до 15 кг у межах області становитиме 45 грн (з ПДВ), по Україні - 51 грн (з ПДВ).

Водночас тарифи на пересилання міжнародної кореспонденції та міжнародних посилок, а також тарифи на додаткові послуги при пересиланні відправлень «Укрпошта Стандарт» не зміняться.

Також «Укрпошта» з 10 вересня спрощує тарифікацію переказів і прийому платежів у неавтоматизованих відділеннях, запроваджуючи фіксовану абсолютну комісію за кожен діапазон суми переказу/платежу.

Як повідомляв УНІАН, із 1 січня 2018 року набуло чинності рішення НКРЗІ, яке передбачало зміну граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку. Тариф для відправлення посилки вагою до 1 кг зріс на 20% - до 12 грн, для двокілограмових - на 8%, до 14 грн. Згідно з цим же рішенням, вартість відправлення ключових видів поштової кореспонденції знизилась. Так, вартість відправлення листа від 50 до 250 г знизилась на 3% - до 7,5 грн, тариф для відправлень від 2 до 3 кг знизився на 55% - до 25 грн. Вартість відправлення невеликих поштових листівок і листів (до 50 г) залишилася без змін.

17 серпня 2018 року Міністерство інфраструктури призначило Ігоря Смілянського, який раніше тимчасово виконував обов'язки керівника, генеральним директором компанії «Укрпошта», уклавши з ним новий контракт.

Довідка УНІАН. «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.