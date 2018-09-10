Омелян розповів, скільки потрібно грошей на транспортну інфраструктуру

Більше половини з необхідних 60 мільярдів гривень передбачено з Дорожнього фонду бюджету "Укрзалізниці", Адміністрації морпортів та інших відомств.

На реалізацію транспортної стратегії до 2030 року, яка цього року була затверджена Кабінетом міністрів, необхідно близько 60 мільярдів доларів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ході спільного брифінгу з головою Представництва ЄС в Україні Хьюгом Мінгареллі.

"За нашими попередніми розрахунками, загальний бюджет реалізації цієї стратегії до 2030 року становитиме близько 60 мільярдів доларів", - сказав він.

Омелян зазначив, що більше половини коштів передбачено з Дорожнього фонду бюджету "Укрзалізниці", Адміністрації морпортів та інших відомств.

"Іншу половину ми плануємо залучити за рахунок прямих зовнішніх інвестицій, за рахунок державно-приватного партнерства, концесій, а також позик",- сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Кабінет міністрів затвердив Національну транспортну стратегію України до 2030 року Drive Ukraine 2030, метою якої є інтеграція України в світову економіку і технологічний стрибок у сфері інфраструктури.

Нова стратегія спрямована на удосконалення нормативно-правового регулювання галузі перевезень з метою сформувати систему ефективного управління. Планується також впроваджувати програми підготовки та розвитку персоналу, підвищувати прозорість прийняття рішень, покращувати тарифне регулювання ринку транспортних послуг та ін.