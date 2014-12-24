Мінінфраструктури хоче підвищити тарифи на вантажоперевезення

Міністерство інфраструктури України має намір провести індексацію тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом територією України.

Про це написав на свій сторінці в мережі Facebook заступник міністра інфраструктури Володимир Омелян, однак при цьому не уточнив відсоток збільшення тарифу.

"Тарифна рада прийняла рішення підвищити тарифи на вантажні перевезення "Укрзалізниці". Разом з тим, питання збільшення вартості пасажирських квитків було знято з порядку денного і стане предметом подальшого розгляду. Це свідомий крок для соціального захисту малозабезпечених верств", - повідомив Омелян.

Водночас він наголосив, що в умовах, коли держава дотує бізнес, несправедливо встановлювати ринкові ціни для звичайних пасажирів.

"Головну увагу будемо приділяти зниженню собівартості, ефективній логістиці та управлінню ресурсами, подоланню корупції у всіх ланках виробничого процесу", - підсумував заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") повідомила про те, що на виконання доручення Кабінету міністрів готує проект нормативного акта про підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення на 30% з 1 лютого 2015 року.

«Укрзалізниця» наголошувала, що така індексація тарифів необхідна для часткової стабілізації фінансового стану галузі, зокрема, для підтримки в робочому стані майже на 90% зношеного рухомого складу та забезпечення безпеки руху поїздів.

У липні цього року "Укрзалізниця" підвищила тарифи на вантажоперевезення по Україні на 12,5% порівняно з 2013 роком.

Довідка УНІАН. Тарифи на перевезення вантажів у межах України є державно регульованими і встановлюються Мінінфраструктури за погодженням з Мінекономрозвитку та Мінфіном.