В "Укравтодорі" пояснили, чому асфальт "тане" разом зі снігом

Голова відомства Славомір Новак зазначив, що на ямковий ремонт немає жодних гарантій, це просто залатані ями.

На роботи з ямкового ремонту доріг не поширюються гарантії, адже він спрямований винятково на тимчасове забезпечення проїзду.

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Про це повідомляє украинская правда з посиланням на заяву голови "Укравтодору" Славоміра Новака.

"Багато людей плутають ремонт середній та капітальний з так званим ямковим ремонтом. Ямковий ремонт насправді не є ремонтом, це просто забезпечення проїзду", – сказав Новак.

Він зазначив, що "на ямковий ремонт гарантій немає, це просто залатані ями".

"Може бути ситуація, що після зими або під час зими ми латаємо дірки, ями так званим холодним асфальтом, це просто засипання та закатання ями, щоб машина могла проїхати. На весну вона відкривається знову, бо це холодний асфальт", – заявив Новак.

Водночас він запевнив: якщо був зроблений "середній, капітальний ремонт, реконструкція, будівництво", то "неможливо, щоб асфальт зійшов після зими".

Як повідомлялось, за підрахунками Укравтодору, для капітального ремонту всіх доріг, які сполучають населені пункти по всій території України, необхідно виділити 2 трильйони гривень.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2018 рік 44 мільярда гривень закладено на ремонт доріг (з них 32,6 мільярда гривень - бюджет Державного дорожнього фонду).