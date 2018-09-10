Мобільні оператори запустили 4G-мережі в містах Донеччини

Доступ до 4G також з'явився у жителів невеликих міст на півдні України.

Українські мобільні оператори "Київстар" і Vodafone Україна запустили мережу четвертого покоління в Маріуполі та Краматорську (Донецька область), повідомили УНІАН у прес-службах компаній.

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"10 вересня 2018 року "Київстар" підключив до високошвидкісного інтернету 4G/LTE ще 117 населених пунктів у Запорізькій, Дніпропетровській і Донецькій областях. Послуга запущена на частотах 1800 МГц. Зв'язок 4G від "Київстар" з'явився у містах Маріуполь, Мелітополь, Кам'янське, Новомосковськ, а також їх передмістях", - йдеться в повідомленні оператора.

У свою чергу, компанія Vodafonе Україна запустила 4G мережа в діапазоні 1,8 Ггц ще в 28 населених пунктах країни.

"Мережа четвертого покоління вперше з'явилася в Донецькій області – у місті Краматорськ. Також Vodafone забезпечив 4G покриття в Ковелі на Волині. Доступ до 4G з'явився у жителів півдня України: в Чорноморську, Білгород-Дністровському, Балті, Овідіополі, Роздільній і Великодолинском Одеської області, в Первомайську та Вознесенську Миколаївської області", - повідомили в компанії.

Компанія також забезпечила 4G покриття ще в 18 населених пунктах Київської області.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня мобільний оператор "Київстар" розширив покриття 4G у Київі, 3 липня – в Одесі і деяких курортах України, а 9 липня у Вінниці та 80 інших населених пунктах області.

C 1 липня Vodafone Україна також приступив до запуску інтернету четвертого покоління на частоті 1,8 ГГц у близько 50 населених пунктах в наступних областях країни: Київська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Одеська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Кіровоградська, Херсонська, Львівська та Чернівецька.

Довідка УНІАН. "Київстар" – український оператор телекомунікацій, який надає послуги зв'язку і передачі даних на основі широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 3G. Послугами оператора користуються понад 26 мільйонів абонентів.

Акціонери "Київстару" – міжнародна група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи перебувають у вільному обігу на фондовій біржі NASDAQ, Нью-Йорк і Euronext, Амстердам.

"Vodafonе Україна" є одним з найбільших вітчизняних мобільних операторів. Компанія надає послуги в стандарті GSM та CDMA-450, обслуговує понад 20 мільйонів абонентів.