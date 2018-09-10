У Черкасах утворився величезний провал на місці щойно відремонтованої дороги (відео)

Швидше за все, причиною обвалу став нічний дощ.

У Черкасах по вулиці Нечуй-Левицького біля проспекту Хіміків обвалилася дорога.

Ще вчора, зазначають користувачі, дорога в цьому місці була, а сьогодні з ранку, після нічного дощу – зяє темний провал. При цьому наголошується, що обвалився шматок дороги, який як раз ремонтувався.

Відео страшної ями опублікував у себе в Facebook депутат місцевої міськради Олександр Радуцький.

Читайте також"Укравтодор" назвавши області-лідери з ремонту доріг

"Це наслідки асфальтування без облаштування зливової каналізації. "Господарники", мля", – зазначив у коментарях Олександр Згіблов.

Також люди пишуть: "Ого... а де така ж*опа?", "Де такий кратер?", "Жесть" і т. п.

Як повідомлялося, за підрахунками Укравтодору, для капітального ремонту всіх доріг, які з'єднують населені пункти по всій території України, необхідно виділити 2 трильйони гривень.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2018 рік 44 мільярди гривень закладено на ремонт доріг (з них 32,6 мільярда гривень - бюджет Державного дорожнього фонду).