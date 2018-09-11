В Україну доставили перший локомотив General Electric (відео)

General Electric Transportation відправила в Україну перший з 30 локомотивів GE TE33AC.

В Україну прибув перший локомотив виробництва американської багатогалузевої корпорації General Electric.

Про це повідомив в. о. глави Укрзалізниці Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

"Перший локомотив General Electric прибув у порт Чорноморськ. Завтра зранку будемо перевантажувати тепловоз на рейки", - пише він.

Нагадаємо, що General Electric Transportation відправила в Україну перший з 30 локомотивів GE TE33AC.

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Угода між Укрзалізницею та GE на суму близько $1 млрд передбачає оновлення і модернізацію тягового рухомого складу. На першому етапі планується поставка УЗ 30-ти магістральних тепловозів.

При цьому 10% складових виробництва має бути локалізовано в Україні. Згодом локомотиви будуть складатися з не менш ніж 40% українських комплектуючих. Вартість локомотивів - $4,7 млн за кожен. В цілому сума контракту першої партії становить $140 млн.

У липні GE виготовила перший локомотив згідно з рамковою угодою з Укрзалізницею

8 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що перші локомотиви General Electric мають бути введені в експлуатацію восени.