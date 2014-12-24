В Україні можуть подорожчати іномарки: Кабмін хоче ввести додатковий збір на імпорт

Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді ввести з 1 січня 2015 року додаткове мито на імпорт автотранспорту в розмірі 5%, терміном на 12 місяців.

Дані пропозиції містяться в зареєстрованому 22 грудня проекті закону про заходи зі стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди про тарифи і торгівлю 1994 року.

Згідно з документом, додатковий збір у розмірі 5% і 10% пропонується ввести на всі імпортні товари, окрім життєво необхідних. Зокрема, на групу автотранспорту розмір додаткового імпортного збору може становити 5%.

Як прокоментував цю новину агентству УНІАН голова Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко, таке рішення украй негативно вплине на розвиток українського авторинку і призведе до його повного краху.

«Це рішення повністю вб'є авторинок. Якщо на сьогодні офіційно імпортовано близько 100 тис. автомобілів, і у разі збереження обсягів імпорту наступного року на цьому самому рівні, то 20 тис. авто буде ввезено офіційно, а інші 80 тис. – будуть ввезені за різними схемами для ухилення від сплати податків», - відзначив Назаренко.

Читайте такожЯценюк хоче ввести новий податок у 25 тисяч гривень на авто з об'ємом двигунів понад 2,5 літраЯк повідомляв УНІАН, з 14 квітня уряд встановив ставку спецмита на імпортні автомобілі з робочим об'ємом циліндра двигуна більше 1000 куб. см, але не більше 1500 куб. см, на рівні 4,31%, з об'ємом циліндра більше 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. см, - на рівні 8,63%.

У березні 2013 року уряд прийняв захисні заходи у вигляді спецмит на імпорт автомобілів на рівні 6,46% для автомобілів з об'ємом двигуна понад 1 л, але не більше 1,5 л, а також 12,95% - на автомобілі з об'ємом двигуна більше 1,5 л, але не понад 2,2 л.

На сьогодні в Україні діє ввізне мито на легкові автомобілі у розмірі 10%.